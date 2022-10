Prvič se bo sestal strateški svet za gospodarstvo

Ljubljana, 17. oktobra - Danes se bo pod vodstvom ministra Matjaža Hana prvič sestal strateški svet za gospodarstvo. Ta je namenjen oblikovanju strategije gospodarskega razvoja, da skozi energetsko, tehnološko, snovno in digitalno preobrazbo gospodarstva podvojimo dodano vrednost, so pojasnili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.