Rusija za letos napoveduje povečanje izvoza nafte

Moskva, 14. oktobra - Sredi energetske krize, ko številne zahodne države vlagajo napore v zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov, uradna Moskva za letos napoveduje povečanje izvoza domače nafte. Kot so sporočili danes, bo izvoz višji za osem odstotkov, in to predvsem na račun prodaje nafte na trgih izven Evrope.