Zaprli razpis za spodbujanje investicij za večjo produktivnost

Ljubljana, 14. oktobra - Javna agencija Spirit je danes v uradnem listu objavila zaprtje javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost. Razpoložljiva sredstva so bila namreč porabljena. Ta so bila s sprva predvidenih 88,5 milijona evrov povečana na 94,5 milijona evrov, število podprtih projektov pa z 59 na 63.