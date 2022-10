Gibanje Svoboda na Ptuju za županskega kandidata predstavilo Štefana Petka

Ptuj, 14. oktobra - Županski kandidat Gibanja Svoboda na Ptuju bo akademski glasbenik in magister menedžmenta Štefan Petek, ki je že 24 let ravnatelj tamkajšnje glasbene šole. Na današnjo najavo kandidature sta ga pospremila poslanec omenjene največje vladne stranke Dejan Zavec in infrastrukturni minister Bojan Kumer.