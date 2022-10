Nagrada za življenjsko delo na področju računalništva Jadranu Lenarčiču

Ljubljana, 14. oktobra - V okviru 25. mednarodne multikonference informacijske družbe, računalništva in informatike - IS 2022, ki se je začela v ponedeljek in jo tradicionalno organizira Institut Jožef Stefan, so na današnji sklepni dan podelili nagrade s področja informacijske družbe in priznanja Hall of Fame slovenskega računalništva in informatike.