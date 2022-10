Bruselj v javno posvetovanje o podaljšanju uredb s področja raziskav in specializacije

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o osnutku besedila, katerega namen je podaljšati veljavnost dveh horizontalnih uredb s področja konkurence, in sicer o skupinskih izjemah za sporazume o raziskavah in razvoju ter o specializaciji. Zainteresirano javnost vabijo, da svoje mnenje na predlagano besedilo poda do 14. novembra.