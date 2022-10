Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil dober odstotek

Ljubljana, 14. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 1,14 odstotka in teden sklenil pri 988,36 točke. Največjo, skoraj triodstotno rast, so v prvi kotaciji zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so opravili za 2,54 milijona evrov poslov, večino s Petrolovimi in Krkinimi delnicami.