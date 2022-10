Zaradi negotovega okolja slabše posluje tudi Citigroup

New York, 14. oktobra - Citigroup je kot tretji ameriški bančni velikan danes objavil poslovne izide za tretje letošnje četrtletje. Tudi on zaradi zahtevnega poslovnega okolja in negotovih obetov za naslednje mesece posluje slabše kot lani. Čisti dobiček je bil s 3,48 milijarde dolarjev (okoli 3,6 milijarde evrov) medletno nižji za 25 odstotkov.