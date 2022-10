Na sojenju v zadevi Teš 6 zaslišali še nekaj prič

Celje, 14. oktobra - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje v zadevi Teš 6. Med drugim so bili zaslišani Tanja Holešek in Bojana Vlahović iz komerciale Termoelektrarne Šoštanj (Teš) ter upokojeni elektroinženir Ivan Iveta. Predstavili so pripravo pogodbe za dobavo merilne tehnike v letu 2007, ki je bila po mnenju tožilstva sporna.