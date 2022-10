Pahor DZ predlagal dva kandidata za eno mesto sodnika na Sodišču EU

Ljubljana, 14. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes državnemu zboru za eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu predlagal dva kandidata, in sicer Marka Ilešiča in Jureta Vidmarja, so sporočili iz predsednikovega urada. Kandidat mora za izvolitev v DZ prejeti potrebnih 46 glasov, nakar ju čaka še preizkus pred t. i. Odborom 255.