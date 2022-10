Z dnevom odprtih vrat do ozaveščanja o pomenu zdravja oči ter beli palici

Ljubljana, 14. oktobra - Pred mednarodnim dnevom bele palice so v Nacionalnem centru za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana priredili dan odprtih vrat. Namen je ozavestiti širšo javnost o pomenu zdravja oči ter o beli palici kot simbolu večje samostojnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo.