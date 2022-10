V Krškem predstavili idejno rešitev za novi mestni bazen

Krško, 15. oktobra - V Kulturnem domu Krško so te dni odprli razstavo idejnih rešitev za novi mestni bazen. Naložbo je Mestna občina Krško ocenila na približno devet milijonov evrov, del potrebnega denarja pa že zagotovila v proračunu prihodnjih dveh let. Ob ugodnem razpletu postopkov začetek gradnje predvidevajo prihodnje leto, so na krški občini navedli za STA.