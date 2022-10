Ljubljana/Obrežje, 14. oktobra - S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je bila Neja Stante izsledena na mejnem prehodu Obrežje in je z njo vse v redu. Ob tem dodajajo, da za obdelavo njenih osebnih podatkov ni več razlogov, zato medije naprošajo, da se fotografije in njeni osebni podatki čim prej umaknejo.