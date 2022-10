V Novem mestu odprli senzorični park za slepe in slabovidne

Novo mesto, 14. oktobra - Pri konjeniškem centru v Češči vasi pri Novem mestu so pred sobotnim svetovnim dnevom bele palice danes odprli doživljajski in senzorični park z učno gozdno potjo, prilagojeno slepim in slabovidnim. Uredili so ga v okviru 141.000 evrov vrednega projekta Podkev za srečo, 92.000 evrov je zanj prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.