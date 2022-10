Golob in Brglez ob partiji šaha optimistično pred zadnjim tednom kampanje

Ljubljana, 14. oktobra - Kandidat za predsednika republike Milan Brglez je dopoldne na Prešernovem trgu v Ljubljani igral šah in se družil z mimoidočimi. Pridružil se mu je tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob. Brglez in Golob sta pred zadnjim tednom kampanje glede uvrstitve kandidata Gibanja Svobode in SD Brgleza v drugi krog optimistična.