Sindikat delavcev v Hitu pričakuje nadaljevanje pogajanj z upravo

Nova Gorica, 14. oktobra - Potem ko so v četrtek dosegli dogovor z upravo o najpomembnejših stavkovnih zahtevah in je Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v družbi Hit preklical stavko, so danes v SIDS izrazili upanje v korekten odnos vodstva in nadaljevanje pogajanj za novo kolektivno pogodbo. V nasprotnem primeru se lahko stavka ponovi, so dodali.