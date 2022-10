Ljubljana, 14. oktobra - V Ljubljani je danes potekala predstavitev projekta Trije koraki za uspešno reševanje življenja, ki sta jo pripravila SIM Center Zdravstvenega doma Ljubljana in Zavod Varna pot skupaj z učenci OŠ Riharda Jakopiča. Učence so naučili pristopiti k poškodovancu, ustaviti hudo arterijsko krvavitev in uspešno poklicati številko 112.