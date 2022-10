Mladoletni Avstrijec s prometnimi znaki v prtljažniku bežal pred murskosoboškimi policisti

Murska Sobota, 14. oktobra - Murskosoboški policisti so pridržali mladoletnega avstrijskega državljana, ki je v Murski Soboti brez vozniškega dovoljenja vozil neregistrirano vozilo. Ko so ga poskušali zaustaviti, je pred njimi zbežal, vmes je tudi zapustil vozilo. V njem sta ostala sopotnika in dva, najverjetneje ukradena prometna znaka, so sporočili s PU Murska Sobota.