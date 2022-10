Odbor DZ za kmetijstvo se je seznanil s strategijo za manj odpadne hrane

Ljubljana, 14. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na današnji seji seznanil s strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Člani odbora so soglasno podprli njeno izvedbo ter pozvali vlado, ministrstva in javne zavode, da pri izvedbi javnih naročil živil in pri načrtovanju obrokov upoštevajo usmeritve iz strategije.