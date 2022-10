Na bertoški vpadnici zaradi del do ponedeljka izmenični promet

Koper, 14. oktobra - Na bertoški vpadnici v Kopru so se danes začela vzdrževalna dela, v okviru katerih bodo preplastili najbolj poškodovan del cestišča, od krožišča do novega vhoda v Luko Koper. Promet bo do ponedeljka potekal izmenično enosmerno, so sporočili iz Mestne občine Koper.