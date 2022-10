Predsedniške volitve: kandidat Milan Brglez

Ljubljana, 17. oktobra - Evropski poslanec (S&D/SD) Milan Brglez je skupni kandidat koalicijskih strank SD in Gibanja Svoboda. Kot ključni vrednoti izpostavlja povezovanje in spoštovanje, kar naj bi izkazovala tudi njegova kandidatura. V programu izpostavlja še povrnitev ugleda funkciji predsednika republike, solidarnost in skrb za soljudi, okolje in trajnostni razvoj.