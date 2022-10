Zdravniki ocenjujejo, da dejansko niso nosilci zdravstvene dejavnosti

Portorož, 14. oktobra - Predstavniki Slovenskega zdravniškega društva menijo, da zdravnik v resnici ni nosilec zdravstvene dejavnosti, kar bi po zakonu moral biti. Prepričani so tudi, da dejansko poklica ne morejo opravljati svobodno. Na okrogli mizi v sklopu kongresa in skupščine društva v Portorožu so opozorili, da brez povišanja plač ne bo dovolj zdravnikov.