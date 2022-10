V Beltincih želijo zbrati 19.000 zapestnic za strpen in prijateljski svet

Beltinci, 15. oktobra - Na osnovni šoli v Beltincih so pripravili dobrodelni projekt zapestnice prijateljstva, s katerim želijo ozaveščati o strpnosti, sprejemanju različnosti in nediskriminaciji. Kot simbol in obljubo strpnosti in prijateljstva želijo zbrati 19.000 zapestnic, približno toliko otrok se namreč rodi v Sloveniji vsako leto.