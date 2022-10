Na Pediatrični kliniki UKC preverili, kako so pripravljeni na evakuacijo v primeru požara

Ljubljana, 14. oktobra - Gasilska vaja za primer požara, ki so jo danes izvedli na Pediatrični kliniki Univerzitetnega centra (UKC) Ljubljana, je pokazala strokovno usposobljenost zaposlenih in vseh ostalih služb za evakuacijo. Vsi otroci, ki se trenutno nahajajo na kliniki, so bili deležni pravočasne in strokovne obravnave, so še sporočili organizatorji.