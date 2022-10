Lokalne volitve: V osmih občinah bodo znova dobili župana s polnim mandatom

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 15. oktobra - Osem slovenskih občin začasno, do izvolitve novega župana, vodijo podžupani, ker je županom iz takšnega ali drugačnega razloga predčasno prenehal mandat. Šest jih je tako odšlo med ministre in poslance, eden je umrl, ena županja je postala direktorica. Ponekod bi lahko takoj izpeljati nadomestne volitve, a so raje smiselno počakali na redne.