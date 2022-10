Evropske borze z rastjo v zadnji trgovalni dan v tednu

Frankfurt/Pariz/London, 14. oktobra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so v zadnji trgovalni dan v tednu vstopili s precejšnjo rastjo. Pravega vsebinskega razloga za današnjo rast, ki sledi četrtkovi, analitiki ne vidijo, tako da jo pojasnjujejo predvsem s sproščanjem investicijskih pozicij vlagateljev, ki so pred tem vodile do precejšnjih padcev.