Zavod za blagovne rezerve objavil razpisa za nakup koruze za krmo in sladkorja

Ljubljana, 14. oktobra - Zavod za blagovne rezerve RS je danes javno objavil razpisa za nakup koruze za krmo in sladkorja. Oba bosta potekala v dveh sklopih, v njih pa bodo po načrtih odkupili skupaj do 30.000 ton koruze za krmo letine 2022 v rinfuzi in do 3800 ton sladkorja, so danes sporočili iz zavoda za blagovne rezerve.