Svetovni dan oživljanja opozarja na pomembnost vseživljenjskega učenja prve pomoči

Ljubljana, 16. oktobra - Svetovni dan oživljanja, ki ga obeležujemo danes, letos poteka pod sloganom Prva pomoč povsod in za vsakogar. Glavno sporočilo je pomembnost vseživljenjskega učenja prve pomoči, ki je ključna dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, so poudarili na Rdečem križu.