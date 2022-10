Indeksi na newyorških borzah končali krepko nad izhodiščem

New York, 13. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po objavi poročila o indeksu cen življenjskih potrebščin, ki je razkril 0,4-odstotno rast inflacije v septembru, so vrednosti indeksov upadle, a nato spet zrasle. To priča o tem, da podatki o rasti inflacije vlagateljev niso osupnili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.