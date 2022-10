Dogovor o pogajanjih za novo kolektivno pogodbo končal stavko v Hitu

Limbuš/Nova Gorica, 13. oktobra - Pogajalski skupini vodstva družbe Hit in Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v Hitu sta na današnjih pogajanjih zbližali stališča in dosegli dogovor. Ta je podlaga za začetek pogajanj za novo podjetniško kolektivno pogodbo in plačni sistem v družbi, tako da se stavka igralniških delavcev zaključuje, so sporočili iz družbe.