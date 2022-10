Po podpisu dogovora o plačah v javnem sektorju vlada sprejela dve zakonski noveli

Ljubljana, 13. oktobra - Potem ko so vlada in sindikati javnega sektorja danes podpisali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, je vlada na dopisni seji sprejela noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter o sistemu plač v javnem sektorju.