Uefa potrdila štiri kandidature za žensko EP 2025

Ljubljana, 13. oktobra - Evropska nogometna zveza Uefa je danes potrdila, da je prejela štiri ponudbe za organizacijo evropskega prvenstva za ženske leta 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Končno ponudbo so poslale Francija, Poljska in Švica, medtem ko so Danska, Finska, Norveška in Švedska predložile skupno kandidaturo.