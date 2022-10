Konservativna strokovnjakinja Bowman pričakuje poraz demokratov na volitvah v predstavniški dom

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 16. oktobra - Strokovnjakinja konservativnega Inštituta American Enterprise (AEI) v Washingtonu Karlyn Bowman je v pogovoru za STA ocenila, da so za Američane pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami sredi predsedniškega mandata najbolj pomembne visoke cene, zato pričakuje poraz demokratov v tekmi za predstavniški dom ameriškega kongresa.