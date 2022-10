Profesor Shapiro predvideva veliko udeležbo na kongresnih volitvah v ZDA

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 16. oktobra - Profesor politologije na Kolumbijski univerzi v New Yorku Robert Shapiro je v pogovoru za STA predvidel, da bo volilna udeležba na novembrskih kongresnih in drugih volitvah sredi predsedniškega mandata v ZDA visoka, podobno kot je bila leta 2018, ko so slavili demokrati in prevzeli večino v kongresu.