Obrambni ministri Nata po sabotažah na plinovodih za okrepitev odpornosti kritične infrastrukture

Bruselj, 13. oktobra - Obrambni ministri članic Nata so se po sabotažah na plinovodih Severni tok dogovorili, da bodo okrepili zaščito kritične infrastrukture, je po zasedanju v Bruslju povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Dogovorili so se tudi o povečanju zalog streliva in opreme, ki se zaradi pomoči Ukrajini zmanjšujejo. Obenem to pomoč krepijo.