Evropske borze z rastjo, nafta dražja, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 13. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so po neenotnem začetku trgovanje končali z rastjo, osrednji indeksi so pridobili tudi dva odstotka vrednosti. V ZDA so tečaji po objavi podatkov o inflaciji najprej padli, nato pa se obrnili navzgor. Nafta se je podražila, tečaj evra je pridobil.