Reims poskrbel za četrto trenersko menjavo v petih dnevih

Pariz, 13. oktobra - V elitni francoski nogometni ligi zadnji dnevi niso bili najboljši za trenerje. Reims je danes sporočil, da je odpustil Oscarja Garcio, kar je od nedelje že četrta trenerska zamenjava v ligi. Namesto Garcie bo Reims vodil do zdaj njegov pomočnik, Belgijec William Still, so potrdili v klubu.