Po napovedi stavke Fides in vlada tretjič za pogajalsko mizo

Ljubljana, 14. oktobra - Predstavniki sindikata Fides in vladne pogajalske skupine bodo ponovno sedli za pogajalsko mizo. To bo tretje srečanje po napovedi zdravniške stavke, ki se bo začela naslednjo sredo, če do takrat ne uspejo skleniti dogovora. Prvi mož Fidesa Konrad Kuštrin in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sta bila do sedaj v izjavah po pogovorih skopa.