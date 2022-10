Predsednica DZ podprla projekt predupokojitvenih aktivnosti za aktivno starost

Ljubljana, 13. oktobra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes sprejela predstavnice Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije. Pogovarjali so se o aktivnostih društva in izzivih, ki so pred njimi. Ob tem je predsednica DZ podprla projekt Predupokojitvene aktivnosti za aktivno in varno starost, so sporočili iz DZ.