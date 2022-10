V Avstriji ogorčenje zaradi podčastnika v nacistični uniformi

Dunaj, 13. oktobra - Primer podčastnika v avstrijski vojski, ki so ga večkrat slikali v nacistični uniformi, je danes v Avstriji sprožil val ogorčenja, saj je moški obdržal zaposlitev v vojski. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je dogodek ostro obsodil in dejal, da poveličevanje nacizma nima prostora v avstrijskih institucijah in družbi.