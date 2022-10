NIJZ s priporočili glede poživitvenih, sezonskih poživitvenih in dodatnih odmerkov cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 14. oktobra - Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na spletni strani objavili posodobljena navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19. Slednja med drugim uvajajo možnost prejema sezonskega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19, ki ga NIJZ priporoča posebej ogroženim. Navodila opredeljujejo tudi poživitvene in dodatne odmerke.