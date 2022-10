Nadzor inšpektorata za kulturo in medije na RTVS ni ugotovil nepravilnosti

Ljubljana, 13. oktobra - Inšpektorat za kulturo in medije je danes na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) preverjal skladnost programske vsebine RTV Slovenija danes in jutri z zakonom o RTVS, so sporočili z RTVS. Iz inšpektorata pa so sporočili, da nepravilnosti niso ugotovili.