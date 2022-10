Finalisti za nagrado Saharov Assange, kolumbijska komisija za resnico in spravo ter ljudstvo Ukrajine

Bruselj, 13. oktobra - Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, kolumbijska komisija za resnico in spravo ter ljudstvo Ukrajine, predsednik Volodimir Zelenski, izvoljeni predstavniki in civilna družba so bili po izboru članov odborov Evropskega parlamenta za zunanje zadeve in za razvoj danes razglašeni za finaliste za nagrado Saharov za svobodo misli.