Med nominiranci nagrade Music Moves Europe tudi slovenska pevka July Jones

Pariz, 13. oktobra - V Parizu so v sredo razkrili 15 evropskih glasbenikov, ki se bodo prihodnje leto potegovali za nagrade Music Moves Europe (MME). Med nominiranci je tudi pevka July Jones, ki se je slovenskemu občinstvu s skladbo Girls can do anything predstavila na letošnji Emi. Podelitev nagrad bo 19. januarja v Groningenu na Nizozemskem.