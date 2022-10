Zanimivosti iz predsedniške palače: Jabolka navdiha v znak občudovanja in hvaležnosti za izjemna dejanja

Ljubljana, 27. oktobra - Poleg formalnih nagrad in odlikovanj ima predsednik republike tudi druge možnosti, da javno izpostavi posameznike ali organizacije, ki si po njegovi oceni to zaslužijo. To lahko denimo stori že s svojim obiskom ali vabilom v predsedniško palačo, aktualni predsednik Borut Pahor pa se je odločil še za podeljevanje posebne zahvale in jabolka navdiha.