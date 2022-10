Odbor DZ za infrastrukturo in okolje skozi predloga proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 13. oktobra - Matični parlamentarni odbor je na današnji seji pretresal predloga proračunov za prihodnji dve leti na področju infrastrukture in okolja. Usmeritve infrastrukturnega ministrstva pri porabi sredstev bodo "zeleno, trajnostno in varno", na okoljskem ministrstvu pa bodo iskali rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostno in zdravo življenjsko okolje.