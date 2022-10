Vlada sprejela izhodni covidni zakon

Ljubljana, 13. oktobra - Vlada je sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva, je povedal minister Danijel Bešič Loredan. Po njegovih besedah so z "izhodnim covidnim zakonom" postavili pravne podlage, da covid-19 "do spomladi postane endemično obolenje". Vlada ga v DZ pošilja po nujnem postopku.