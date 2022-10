Celjska občina odprla novo balinišče

Celje, 13. oktobra - Celjski župan Bojan Šrot, predsednik Balinarske zveze Slovenije Primož Marinko in predsednik Balinarskega kluba Celeia Celje Drago Zupanc so danes v Celju odprli novo balinišče. Gre za štiristezno balinišče velikosti 14,4 metra krat 27,3 metra, s pomožnim objektom in razsvetljavo, ki poleg rekreacije omogoča tudi izvedbo mednarodnih tekmovanj.