Na sejmu Varnost in preventiva 2022 opozorila pred požari litij-ionskih baterij

Ljubljana, 13. oktobra - Število požarov zaradi litij-ionskih baterij po svetu narašča, je na novinarski konferenci opozoril vodja organizacijskega odbora sejma Varnost in preventiva 2022 Aleš Jug. Ti požari se pogosto sprožijo v bivalnem okolju in tako povzročajo poškodbe in žrtve. Takšen požar lahko učinkovito pogasimo že z gasilnikom na vodo, je dejal.