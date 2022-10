Koprska občina začenja gradnjo manjkajoče kanalizacije pri Moletu

Koper, 13. oktobra - Mestna občina Koper se je po zagonu obsežnega projekta Čisto za Koper in Ankaran, v okviru katerega bo zgradila 25 kilometrov fekalne in štiri kilometre meteorne kanalizacije ter na kanalizacijsko omrežje priključila skoraj 2000 prebivalcev Bertokov, Škofij in Hrvatinov, lotila še izgradnje manjkajočega dela omrežja pri Moletu v Žusterni.